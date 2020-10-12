МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Депутаты от партии ЛДПР нижней палаты парламента России предложили законопроект, который даст выплачивать пособие по временной нетрудоспособности (больничный лист) родителям, чьи дети из-за пандемии перешли на дистанционное обучение либо уходят на внеплановые каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал одного из авторов инициативы, главу комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

По мнению парламентария, документ может внести изменения в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Таким образом будет расширен перечень случаев, когда оплачивается временная нетрудоспособность.

Выплата, по плану авторов идеи, будет начисляться одному из родителей либо законному представителю школьника в возрасте до 14 лет. Срок действия такой выплаты — все время дополнительных каникул или дистанционного обучения.

"В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул. При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска", — рассказали авторы предложения.