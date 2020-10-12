МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Евросоюз продлил на год — до 16 октября 2021 года — санкции против России, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия, а также меры, связанные в том числе с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, сообщает РИА Новости.

Такое же решение в Евросоюзе приняли в октябре прошлого 2019 года.

Напомним, что санкционные меры включают запрет на въезд в страны Евросоюза для ряда российских физических и юридических лиц. Также предусмотрена заморозка их активов.

В список попали девять россиян (пятеро, как считают в Европе, имеют отношение к сирийскому режиму, четверо — причастны к инциденту в Солсбери). В список организаций попал Центр научных исследований в Сирии.

Два года назад — осенью 2018 года — Брюссель одобрил новый механизм введения санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения". Тогда, помимо запрета на поездки в страны Союза и замораживание активов, гражданам и организациям запретили предоставлять средства попавшим под ограничения россиянам.

Представители стран ЕС отмечали, что новые экономические меры были приняты "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери".