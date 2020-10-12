МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Кабмин ликвидирует пробелы в законодательстве, чтобы исключить возможность вывоза через границу отдельных видов лесных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы ликвидируем пробелы, чтобы исключить возможность перемещения через границу отдельных видов стратегически важных лесных товаров. Для этого постановлением правительства скорректируем соответствующий перечень", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина пояснил, что это устранит лазейку, когда более дорогой товар вывозился недобросовестными лесоэкспортерами под видом менее ценного, а также позволит прекратить практику экспорта сырья, запретив откровенно криминальные схемы вывоза продукции.