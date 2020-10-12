МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Лауреатами Нобелевской премии по экономике в текущем 2020 году стали экономисты Пол Милгром и Роберт Вилсон.

Как объявил Нобелевский комитет в ходе прямой трансляции, награда вручена за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов.

По мнению комитета, мировая пандемия коронавируса оказала сильное влияние на работу структуры. Несмотря на это, Милгром и Вилсон получат причитающиеся им премии до конца текущего года.

Лауреаты будут приглашены в Стокгольм в следующий раз, когда комитет будет отмечать Нобелевскую неделю в обычном формате, а не в удаленном.