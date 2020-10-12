МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов граждан, превышающих 5 миллионов рублей в год, сообщили РИА Новости в комитете.

Президент России Владимир Путин ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Счетная палата РФ также поддержала принятие законопроекта, но обратила внимание на отсутствие детализированных расчетов объема дополнительных поступлений в федеральный бюджет, в связи с чем оценить бюджетный эффект от вносимых изменений "в полном объеме не представляется возможным".

По оценке внесшего законопроект правительства, его реализация приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда — в 2022 году, 68,5 миллиарда — в 2023 году.