МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Максимальное количество зарегистрированных безработных в России было зафиксировано в сентябре, в следующих месяцах прогнозируется снижение. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее он сообщил о росте числа безработных в стране с марта на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, и увеличении уровня безработицы до 6,4%.

Как отметил министр, ситуация на рынке труда нормализуется. При этом пик, согласно данным по числу зарегистрированных безработных, выпал на сентябрь.

По словам Котякова, за период пандемии процент граждан, которые могли обратиться в центры занятости за мерами поддержки, увеличился с 20% до 80%. В настоящий момент более 80% зарегистрированных в центрах занятости получают меры поддержки, сообщил министр.

В случае сохранения текущих параметров ожидается постепенное снижение числа безработных.