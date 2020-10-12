МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что пока в стране больше не планируется вводить полный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

В беседе с журналистами Песков опроверг возможность возвращения к жестким ограничительным мерам в России. Он отметил, что максимальных ужесточений не будет, даже несмотря на осенний рост числа заболевших.

Пресс-секретарь добавил, что на настоящий момент в стране удалось создать эффективную систему по борьбе с COVID-19.

В результате медицинской системой страны был сформирован значительно больший запас прочности, чем был весной, во время первого всплеска заболеваемости.

За полгода были разработаны более продвинутые протоколы лечения новой инфекции. За счет этого в России удалось снизить смертность пациентов с COVID-19 и значительно расширить коечный фонд.

"Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", — пояснил Песков.

Напомним, что за сутки в России выявили 13 592 случая заболевания новым коронавирусом.