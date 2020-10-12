МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цена российской пшеницы на внутреннем рынке выросла до новых рекордных уровней вслед за ослаблением рубля и активным укреплением мировых цен, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон".

"Цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней. По итогам прошлой недели средние цены на пшеницу третьего класса укрепились на 325 рублей (на 2,2% — ред.), до 14650 рублей за тонну (без НДС), четвертый класс подорожал на 300 рублей (на 2,1% — ред.), до 14625 рублей за тонну", — говорится в отчете.

"Причины рекорда – девальвация рубля и активное укрепление мировых цен в последние месяцы. Столь дорого российская пшеница на внутреннем рынке не стоила никогда", — отмечают эксперты, напоминая про предыдущий рекорд в апреле, когда котировки на пшеницу третьего класса достигали 14500 рублей за тонну, четвертого — 14475 рублей за тонну.

"Совэкон" отмечает, что к активному росту цены перешли с середины августа, когда рынок начал разворачиваться после окончания активных сезонных продаж нового урожая. Рост на 20% менее чем за два месяца был поддержан ухудшением видов на мировой урожай зерновых, а последние недели к списку важным факторов добавилась засуха в черноморском регионе, угрожающая урожаю уже 2021 года.

Эксперты напоминают, что доллар в конце сентября котировался по 80 рублей против 73 рублей в середине августа, а экспортные цены на черноморскую пшеницу за этот период укрепились примерно на 30 долларов, до 239 долларов за тонну.

"С учетом значительных краткосрочных экспортных обязательств мы полагаем, что в ближайшей перспективе потенциал для роста внутренних цен на пшеницу сохраняется. Вместе с тем, все более серьезное укрепление рубля и вероятное ослабление спроса экспортеров в недалекой перспективе начнут выступать существенным сдерживающим фактором", — считают в "Совэконе".