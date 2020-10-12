ЛОНДОН, 12 окт — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Банк Англии попросил британские банки ответить на вопрос, насколько они готовы к нулевой или отрицательной процентной ставке регулятора, ответы он ждет к середине ноября, соответствующее письмо Банк Англии разослал в понедельник кредитным организациям.

Британский регулятор перед тем как приступить к рассмотрению возможности снижения ставки до 0% или ниже планирует выяснить готовность банков к подобным изменениям монетарной политики.

"В рамках этой работы мы запрашиваем конкретную информацию о текущей готовности вашего бизнеса иметь дело с нулевой банковской ставкой, отрицательной банковской ставкой или многоуровневой системой формирования резервов", — отметил заместитель председателя Банка Англии Сэм Вудс.

Ожидается, что банки должны предоставить свои ответы до 12 ноября, после чего регулятор приступит к обсуждению возможных изменений монетарной политики.

Банк Англии в сентябре сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а также программу выкупа активов с рынка в объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов.

Ставка была снижена до рекордно низкого уровня 0,1% в марте с целью поддержки экономики в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Очередное заседание регулятора по ставке запланировано на 5 ноября.