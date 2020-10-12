МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минфин не рассматривает введение в России налога на бездетность, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее в понедельник председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.

"Данные предложения в Минфине России не рассматриваются", — сказали в министерстве.