МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России может продолжить возрастать до начала 2021 года с сентябрьских 3,67%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре увеличилась на 0,09 процентного пункта, до 3,67%.

"Показатель годовой инфляции может продолжать возрастать до начала 2021 года вследствие эффекта базы", — прогнозирует ЦБ.

Отмечается, что в ближайшее время неоднородность в динамике цен на различные группы товаров и услуг может оставаться повышенной. На текущей ценовой динамике могут кратковременно сказываться ослабление рубля, а также повторное усиление мер по сдерживанию коронавирусной инфекции, в первую очередь в сегменте услуг. Тем не менее, рост цен продолжит ограничиваться дезинфляционным влиянием сдержанного спроса.

По официальному прогнозу Банка России, годовая инфляция составит в РФ 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.