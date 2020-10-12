МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Российские IT-ассоциации – АПКИТ, АРПП "Отечественный софт" и "Руссофт" — попросили главу Минцифры РФ Максута Шадаева предложить властям Москвы пересмотреть требования о предоставлении данных о переведенных на "удаленку" сотрудниках, исключив из перечня их номера телефонов, машин и транспортных карт. Такая просьба содержится в письме ассоциаций, копия которого имеется у РИА Новости.

Ассоциации, в частности, считают, что это противоречит законодательству в области защиты персональных данных. Минцифры при этом отмечает, что с учетом указа президента РФ, касающегося мер противодействия коронавирусу, указанная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных.

Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на территории столицы, должны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работодатели еженедельно в понедельник в электронном виде должны передавать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу.

Как говорится в письме ассоциаций главе Минцифры, содержащиеся в указе требования слабо согласуются с действующим законодательством. Так, работодатель не имеет права собирать персональные данные без согласия гражданина, а в указе механизм получения такого согласия не предусмотрен. Более того, организации зачастую просто не обладают перечисленным массивом данных относительно своих сотрудников, так как часть перечисленных в указе данных не имеет отношения к кадровому делопроизводству, указывается в письме.

"Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, обратиться к мэру Москвы со следующими предложениями: исключить из перечня сведений, необходимых для передачи в мэрию о работниках, в отношении которых были приняты решения о переводе на дистанционный режим работы, информацию о государственном регистрационном номере транспортного средства, личном мобильном телефоне, номере электронной карты "Тройка", номере электронной карты "Стрелка", номере социальной карты и номере месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного билета", — говорится в письме.

В нем указывается, что сотрудник не предоставляет работодателю указанные сведения при трудоустройстве, их передача для выполнения трудовой функции не предусмотрена действующим трудовым законодательством. "Таким образом, работник не обязан предоставлять личные сведения работодателю. Кроме того, указанные сведения в совокупности с ФИО работника и сведениями о его месте работы позволяют идентифицировать субъекта персональных данных, в связи с чем предоставление информации … не представляется возможным", — говорится в письме.

В пресс-службе Минцифры сообщили РИА Новости, что министерство получило письмо ассоциаций и рассмотрело его. "Считаем, что запрашиваемая информация может быть отнесена к персональным данным, но вместе с тем, на основании пункта 4 части 1 статьи 6 закона "О персональных данных", с учетом указа президента № 316 от 11 мая 2020 года… данная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных", — сказали в пресс-службе Минцифры.

Также ассоциации предлагают освободить от обязанности еженедельного предоставления отчетов работодателей, у которых не изменилась численность работников, переведенных на удаленку. Помимо этого, ассоциации предлагают рекомендовать мэрии согласовать текст для внесения изменений в указ с Роскомнадзором.