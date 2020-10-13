МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Гражданину России на территории страны заграничный паспорт разрешено применять в тех случаях, когда требуется только удостоверить конкретное лицо, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова. Эксперт рассказал, есть ли у мошенников "черные списки" жертв

Так, закон позволяет применять загранпаспорт для идентификации личности по требованию сотрудника полиции. То есть загранпаспорт разрешается использовать вместо обычного в тех случаях, когда возникает необходимость сверить человека по фотографии. Этого бывает достаточно, так как документ содержит следующую информацию: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, порядковый номер, объясняет она.

"Однако заграничный паспорт не способен заменить внутренний паспорт при открытии счёта в банке, оформлении сделки о переходе имущественных прав и других операциях, в которых напрямую задействованы государственные органы", — отмечает эксперт.

Для загранпаспорта существует и ряд других ограничений. Применять документ для идентификации личности запрещено в следующих случаях: проведение операций, затрагивающих недвижимость (покупка/продажа, постановка на регистрационный учёт и иное); регистрация индивидуального предпринимателя либо юридического лица; заключение сделок гражданско-правового характера; устройство на работу; получение государственных пособий, заключила Пшеничникова.



