МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Гражданину России на территории страны заграничный паспорт разрешено применять в тех случаях, когда требуется только удостоверить конкретное лицо, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
Так, закон позволяет применять загранпаспорт для идентификации личности по требованию сотрудника полиции. То есть загранпаспорт разрешается использовать вместо обычного в тех случаях, когда возникает необходимость сверить человека по фотографии. Этого бывает достаточно, так как документ содержит следующую информацию: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, порядковый номер, объясняет она.
"Однако заграничный паспорт не способен заменить внутренний паспорт при открытии счёта в банке, оформлении сделки о переходе имущественных прав и других операциях, в которых напрямую задействованы государственные органы", — отмечает эксперт.
Для загранпаспорта существует и ряд других ограничений. Применять документ для идентификации личности запрещено в следующих случаях: проведение операций, затрагивающих недвижимость (покупка/продажа, постановка на регистрационный учёт и иное); регистрация индивидуального предпринимателя либо юридического лица; заключение сделок гражданско-правового характера; устройство на работу; получение государственных пособий, заключила Пшеничникова.
https://1prime.ru/state_regulation/20201013/832149762.html