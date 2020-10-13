МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россияне быстро адаптируются к новым условиям и переменам в мире, перестройка потребительских привычек, вызванная пандемией коронавируса, уже идет, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители – новая реальность", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Весной пандемия дошла до России. В условиях глобализации информации эффекты социальных страхов и паники граждан, экспертов, элит и ряда государственных институтов ярко иллюстрируют признаки новой беды — инфодемии. Несмотря на мобилизацию медицинских учреждений и преодоление первой волны, изменения в общественных отношениях и потребительском поведении неизбежны", — отметил президент "Ромир" Андрей Милёхин.

"Россияне вынуждены адаптироваться к новой реальности. За прошедший век, пережив в трех поколениях революции, голод, войны и кризисы, этот навык у россиян развит как мало у кого, тяжелый процесс перестройки уже идет, … мы говорим о меньшем посещении общественных мест, сокращении социальных контактов, увеличении доли домашнего потребления и изменении роли личного автомобиля, дачи, домашнего пространства", — отметил он.

ТРЕНДЫ ПЕРЕМЕН

В исследовании в сентябре приняли участие 1,5 тысячи респондентов из разных социально-демографических групп. Выборка представляет городское население России с углубленным изучением по Москве. Эксперты проанализировали данные о потребительских расходах более чем в 40 товарных категориях.

"Опасения относительно второй волны пандемии сделали российских потребителей более внимательными в вопросах заботы о своем здоровье, а полученный ранее опыт повысил осведомленность о рисках: ненужных поездок стали избегать, а для пятой части россиян удаленная работа остается каждодневной нормой. Одновременно предприниматели активно цифровизуют свое предложение и цепочку создания стоимости", — пишут авторы.

По мнению потребителей, такие категории, как путешествия и развлечения все еще сопряжены с высоким риском заражения вирусом, хотя уровень тревожности снижается. В целом доля тех, кто оценивает данные активности как связанные с риском заражения, по сравнению с апрелем снизилась на 16% для категории путешествия, 18% для развлечений и 15% для ресторанов.

Практически по всем категориям трат экономисты увидели позитивные изменения. Результаты опроса демонстрируют, что быстрее всего восстановится уровень трат по таким категориям, как продовольственные товары, одежда и обувь. Тем не менее, чистое снижение спроса пока что ожидается примерно 90% категорий: больше всего под давлением оказались сфера развлечений и предметы роскоши.

"Огромный толчок в развитии во время пандемии получила электронная коммерция, … сегодня уже 66% респондентов отвечают, что планируют сохранить текущий уровень онлайн-потребления. Все это явно демонстрирует значительно возросшую популярность разных форм цифровых каналов взаимодействия. Начало "второй волны" закрепит формирующиеся новые привычки и заставит большинство компаний пересмотреть подходы к управлению покупательскими путями", — отмечает партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Экономисты отмечают, что многие респонденты уже привыкли к новому образу жизни. Так, в ходе исследования был выявлен целый ряд абсолютно новых привычек, развившихся в период пандемии и социального дистанцирования.

"Мы видим усиление тенденций, которые проявлялись и до пандемии: рост распространения электронной коммерции и цифровых технологий (более 40% респондентов планируют тратить больше в каналах электронной коммерции), рост спроса на товары, связанные со здоровьем и уходом за собой (10% опрошенных собираются тратить больше на эти товары)", — отметил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

Он также обратил внимание на стремление купить по низкой цене и охоту за выгодными предложениями (порядка 59% опрошенных ощущают финансовую незащищенность), изменение офлайн-опыта и ускорение автоматизации (30-40% потребителей будут меньше тратить в моллах и ТЦ). "Все эти тенденции имеют серьезный потенциал для того, чтобы закрепиться и сохранить свое влияние и после пандемии", — считает он.

Исполнительный директор холдинга "Ромир" Инна Караева согласна, что изменения в потребительском поведении и пересмотр стратегий трат, произошедшие в течение этого года, безусловно, будут иметь долгосрочное влияние. "До трети россиян в принципе не ожидают, что в дальнейшем будут тратить столько же, сколько тратили до пандемии в таких сферах как, например, путешествия и рестораны. Это, конечно, говорит не о какой-то "гибели" отраслей, а скорее о том, что представителям всех индустрий сейчас необходимо подстраиваться под происходящие изменения и придумывать новые решения по перестройке бизнеса", — полагает она.