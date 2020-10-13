МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россияне за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках: от затишья перед бурей до перехода к новой реальности, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители – новая реальность", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях пандемии

Первый этап, согласно исследованию, прошел с января по март. Это было "затишье перед бурей", когда COVID-19 казался внешней проблемой, а Россия являлась безопасным убежищем. "Правительство разработало план с целью контроля развития пандемии в России — чтобы сдержать пандемию, карантин не требовался", — описывают этап экономисты.

Вторая стадия с марта по май носит название "вспышка и закупка впрок". "Пандемия уже у порога: в принудительном порядке установлены нерабочие дни. Люди начинают скупать товары первой необходимости, продуктовые магазины не успевают пополнять запасы, онлайн-магазины и службы доставки максимально наращивают производственные возможности, потребители пробуют разные цифровые сервисы", — говорится в исследовании.

За ней последовала стабилизация, продлившаяся с мая по июнь. В этот период потребители адаптировались к новой схеме совершения покупок с более редким и менее удобным шопингом, а предприятия адаптировались к новой ситуации.

Вслед за стабилизацией началось восстановление после пандемии (июнь-сентябрь). "Количество выздоровевших от коронавируса, превышает число заразившихся; карантин снят — потребители стараются наверстать упущенное, делая покупки во всех основных товарных категориях; рестораны полны посетителей, однако уже в сентябре новая финансовая реальность остужает покупательский энтузиазм", — констатируют авторы.

Наконец, привычки россиян переходят в пятую стадию "Новая реальность – что нас ждет впереди?". "Потребителей по-прежнему беспокоит перспектива второй волны пандемии, они более осведомлены о рисках и поэтому более осторожны относительно своего здоровья. Они избегают ненужных поездок и работают в удаленном режиме несколько дней в неделю. Предприниматели "цифровизируют" свое предложение и цепочку поставок", — описывают ее BCG и "Ромир".