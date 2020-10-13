ЖЕНЕВА, 13 окт – ПРАЙМ. Массовый иммунитет к вирусу вырабатывается в результате массовой вакцинации, а не посредством естественного заражения, таким образом, использовать подобную "концепцию" как стратегию борьбы с распространением коронавирусной инфекцией некорректно научно и этически. Об этом на брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, массовый иммунитет — концепция, используемая при вакцинации, когда население может быть защищено от вируса, если достигнут порог вакцинирования.

Он привел пример с корью, когда для массового иммунитета нужно привить 95% населения, тогда остальные 5% будут защищены исходя из того, что корь не распространится среди привитых.

Для полиомиелита соответствующий порог составляет 80%.

"Другими словами, массовый иммунитет достигается путем защиты людей от вируса (вакциной — ред.), а не через заражение", — сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что в истории общественного здравоохранения никогда массовый иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой, не говоря уже о пандемии заболевания.

"Это проблематично с научной и этической точек зрения", — добавил он.