РИМ, 13 окт — ПРАЙМ. Совет министров Италии в ночь на вторник одобрил пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса на Апеннинах, стало известно журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи.

Правительственный декрет, содержащий эти меры, предварительно был обсужден премьер-министром Джузеппе Конте с представителями итальянских областей, руководство которых несет ответственность за оперативное управление учреждениями здравоохранения.

Согласно первой информации, декрет содержит ряд ограничений, связанных с работой баров и ресторанов, образовательных учреждений, а также проведением общественных церемоний и занятий спортом.

Как стало известно, отныне рестораны, пиццерии и траттории, где производится обслуживание клиентов за столиками, должны закрываться не позднее полуночи. Все остальные учреждения общественного питания будут прекращать работу не позднее 9 часов вечера.

Ужесточаются правила, регламентирующие собрания граждан на открытом воздухе. В частности, запрещается скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, скверах и просто на улицах и площадях. Принимать участие в любых общественных церемониях, включая свадьбы, крестины и похороны, должны не более 30 человек. Приостанавливаются все школьные экскурсии и походы, а также любительские занятия контактными видами спорта, включая футбол и баскетбол.

Из правительственных источников также стало известно, что новый декрет будет действовать в течение 30 дней.

В преддверии заседания Совмина премьер Конте подчеркнул, что все новые меры по сдерживанию COVID-19 принимаются, прежде всего, для того, чтобы не допустить нового всеобщего локдауна в Италии.

В минувшую среду Совмин Италии продлил режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 января 2021 года. Одновременно были внесены определенные изменения в правительственный декрет, определяющий меры по сдерживанию распространения коронавируса на Апеннинах, срок действия которого истекал 7 октября. Главным новшеством тогда стало положение об обязательном повсеместном ношении медицинских масок на всей национальной территории.

В декрете было зафиксировано, что любой гражданин должен всегда иметь при себе маску и обязательно использовать ее не только во всех публичных учреждениях и закрытых общественных помещениях, но и на открытом воздухе. Исключение сделано только для детей в возрасте до шести лет, пациентов, которые в силу заболевания не могут носить маски, и лиц, занимающихся спортом. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы в размере от 400 до 1 тысячи евро.

В Италии продолжается быстрый рост количества граждан, зараженных коронавирусом. В пятницу число выявленных за сутки случаев инфицирования впервые с весны превысило 5 тысяч. По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах составило почти 360 тысяч, свыше 240 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 36 205 человек. В больницах сейчас находятся более 4,8 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии — 452 человека.