МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Более трети россиян раздражают заборы, в частности, поскольку все ограждения разные и выглядят неэстетичноно, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.

"(Около — ред.) 31% участников… признаются, что засилье заборов в нашей стране их порядком раздражает, в частности, из-за того, что все ограждения разные и зачастую выглядят неэстетично…. В ответе на вопрос, возможно ли заменить заборы современными методами защиты, мнения разделились. Почти половина – 49% опрошенных — не видят такой возможности, и лишь 13% респондентов готовы рассмотреть вариант полной замены, а 38% — частичной", — говорится в документе.

При этом 51% респондентов считают обилие заборов нормальным и совершенно необходимым явлением, 10% — оправдывают установку заборов менталитетом россиян, а 8% — считают привычкой, показало исследование, основанное на данных собеседования более 1600 россиян.

В целом 91% опрошенных уже установили на своем участке забор. У 80% из них установлен вполне традиционный забор — от 1,5 до 3 метров высотой, 18% респондентов — до 1,5 метров в высоту, а у 2% — средневековое ограждение высотой более 3 метров. Живую изгородь для себя выбрали 5% опрошенных.

Чаще всего установку забора россияне объясняют безопасностью, обозначением границ своего участка, защитой от чужих глаз и элементом ландшафтного дизайна. При этом 2% в качестве причины установки ограждения на участке указали повторение за соседями: все установили, и я установил.

"Здесь нужно понимать два момента: во-первых, традиционные методы защиты не являются гарантом сохранности имущества. В нашей практике, к сожалению, остаётся значительной доля посягательств на имущество даже тех людей, которые уже обзавелись высоким забором, стальной дверью и консьержем в подъезде. Во-вторых, наибольшую надежность обеспечивает, конечно, комплекс мер, включающий как физические, так и сервисные решения", — прокомментировал гендиректор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.