ПЕКИН, 13 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2020 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,84 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за январь-сентябрь вырос на 0,1% в годовом соотношении и составил 35,9 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 3,8% — до 42,95 миллиарда долларов.

В сентябре товарооборот двух стран достиг 10,21 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 4,8 миллиарда долларов, а Россия в КНР – на 5,41 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.