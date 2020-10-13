МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает в текущем году дефицит региональных бюджетов на уровне около 700 миллиардов рублей, а в 2021 году — около 500 миллиардов, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

"В общем — с учетом поддержки федерального центра — доходы консолидированных бюджетов регионов будут 13,7 триллиона рублей, что даже на 1% больше уровня прошлого года. Оставшийся транш в 100 миллиардов рублей из ранее предусмотренных 300 миллиардов рублей планируем распределить в октябре. Прогноз по расходам — 14,5 триллиона рублей, или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 миллиардов рублей", — сказал он в интервью газете "Известия".

Он добавил, что за первые восемь месяцев текущего года консолидированные бюджеты субъектов РФ потеряли около 0,5 триллиона рублей собственных доходов относительно того же периода прошлого года. "Бюджеты регионов сильно просели в апреле-мае: к началу июня доходы уменьшились на 9%. Но ситуация с темпами их снижения стабилизировалась. Сейчас минус составляет 7%", — сообщил замглавы Минфина.

Долг субъектов РФ по итогам этого года при этом увеличится примерно на 300 миллиардов рублей, считает он. "Сейчас общая сумма обязательств регионов — 2,15 триллиона рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов. Показатель достаточно низкий", — отметил Горнин.

Также, по его словам, в следующем году совокупный дефицит бюджетов субъектов РФ составит около 500 миллиардов рублей, а долг вырастет примерно на 100 миллиардов. "Собственные доходы субъектов оцениваем в следующем году в 11,5 триллиона рублей, то есть плюс 13% к низкой базе 2020-го. С учетом денег из центра в консолидированные бюджеты поступит 14,3 триллиона рублей. Расходы ожидаем на уровне 14,8 триллиона рублей. Дефицит, таким образом, составит около 0,5 триллиона", — заключил он.