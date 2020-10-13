ПЕКИН, 13 окт — ПРАЙМ. Запланированный на ноябрь международный Чжухайский авиасалон Airshow China перенесен на неизвестный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщили организаторы авиасалона.

Ранее в сентябре организаторы заявили, что авиасалон состоится 10-15 ноября в соответствии с запланированным первоначально графиком.

"В настоящее время распространение эпидемии COVID-19 в мире все еще не взято под контроль, исходя из тщательного рассмотрения вопроса здоровья китайских и иностранных гостей, безопасности поездок и других факторов, запланированная на 10-15 ноября в выставочном центре Чжухая 13-я международная авиационная выставка Airshow China перенесена на более поздний срок. О точном времени проведения будет сообщено дополнительно", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиасалона.

Выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай. Ее тематика — военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.