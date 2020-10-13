МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в сентябре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,2%, после нулевой инфляции в августе, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В месячном выражении цены снизились на 0,2% после снижения на 0,1% в августе.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

"Это второй раз в этом году, когда годовая динамика потребительских цен оказалась ниже нуля (июль 2020 года: —0,1%). Последний раз более низкий показатель был зафиксирован в январе 2015 года (-0,3%)", — отмечает ведомство.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в сентябре снизились на 0,4% как в годовом исчислении, так и в месячном. Показатели также совпали с прогнозами и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.