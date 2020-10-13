МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Германия заинтересована в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Россией. Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, интерес в сотрудничестве высок, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным.

В интервью РИА Новости дипломат прокомментировал заявления политиков и экспертов о том, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения Москвы и Берлина.

"Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", — рассказал Маас.

По его словам, за прошедшие годы Берлин приложил немало усилий ради поддержания отношений с Москвой.

"Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Наши страны поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", — добавил он.

Говоря о перспективах отношений двух государств, Маас назвал уважение и соблюдение Россией основополагающих международных правил предпосылкой для восстановления доверия.

"Мы открыто заявляем о приверженности нашим ценностям: верховенству права, демократии, правам человека и миропорядку, при котором действуют правила, а не право сильнейшего. Мы убеждены, что они создают наилучшие предпосылки для мирного сосуществования. Россия должна решить, какие взаимоотношения она хочет иметь с нами и со своими западными соседями в Европе и какую общественную модель она хочет для себя. Очевидно, что Россия своими действиями сама может определять эти взаимоотношения. Уважение и соблюдение основополагающих международных правил, будь то на Украине, будь то согласно Конвенции о запрещении химического оружия, являются предпосылкой восстановления доверия", — ответил дипломат на вопрос о том, возможно ли восстановление динамики отношений Москвы и Берлина до уровня 90-х-начала 2000-х годов.