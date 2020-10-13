МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Германия заинтересована в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с Россией. Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, интерес в сотрудничестве высок, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным.

В интервью РИА Новости дипломат прокомментировал заявления политиков и экспертов о том, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения Москвы и Берлина.

"Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении", — рассказал Маас.

По его словам, за прошедшие годы Берлин приложил немало усилий ради поддержания отношений с Москвой.

"Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Наши страны поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", — добавил он.

Говоря о перспективах отношений двух государств, Маас назвал уважение и соблюдение Россией основополагающих международных правил предпосылкой для восстановления доверия.