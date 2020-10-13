МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщает пресс-служба кабмина.

За незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

"Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

"Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу", — поясняет пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за сохранностью лесного фонда, в том числе запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов.