МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. интернет-сервис по поиску работы "Работа.ру" вместе с образовательной компанией "Нетология" провели исследование о том, какое число россиян недовольны текущим местом работы, а также сколько из них мечтают о смене профессии.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на опрос, 94%жителей страны задумывались над сменой профессии.

В частности, 49% респондентов недовольны текущим местом работы и перспективами на нем.

45% опрошенных довольны работой и перспективами, но все равно собираются освоить новые навыки в смежной со своим родом деятельности области, либо совсем поменять специализацию.

Только 6% россиян довольны нынешним положением полностью. Они не собираются ничего менять.

респондентов также спросили об их отношении к обучающим курсам:

35% рассказали, что считают их сложными для себя,



30% готовы проходить обучение и переобучение при наличии свободного времени и денег на это,



27% готовы обучаться вне зависимости от обстоятельств.

Опрос проводили среди 1,4 тысячи россиян из всех регионов страны.