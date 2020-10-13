МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. интернет-сервис по поиску работы "Работа.ру" вместе с образовательной компанией "Нетология" провели исследование о том, какое число россиян недовольны текущим местом работы, а также сколько из них мечтают о смене профессии.
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на опрос, 94%жителей страны задумывались над сменой профессии.
В частности, 49% респондентов недовольны текущим местом работы и перспективами на нем.
45% опрошенных довольны работой и перспективами, но все равно собираются освоить новые навыки в смежной со своим родом деятельности области, либо совсем поменять специализацию.
Только 6% россиян довольны нынешним положением полностью. Они не собираются ничего менять.
респондентов также спросили об их отношении к обучающим курсам:
- 35% рассказали, что считают их сложными для себя,
- 30% готовы проходить обучение и переобучение при наличии свободного времени и денег на это,
- 27% готовы обучаться вне зависимости от обстоятельств.
Опрос проводили среди 1,4 тысячи россиян из всех регионов страны.
https://1prime.ru/state_regulation/20201013/832153469.html