МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Саудовская Аравия разрешила поставки продукции на свой рынок еще 17 российским компаниям, среди которых — производители мясной и молочной продукции, рыбы, пчеловодческой продукции, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор активно работает над расширением экспортных возможностей российских производителей на рынке стран Персидского Залива. Одним из важнейших торговых партнеров России в регионе является Королевство Саудовская Аравия. В течение последних нескольких месяцев в формате видеоконференций был проведен ряд плодотворных переговоров с Управлением пищевой безопасности королевства (SFDA)", — говорится в сообщении.

"Компетентным ведомством были проанализированы направляемые Россельхознадзором материалы, касающиеся российских компаний, заинтересованных в поставках животноводческой продукции в Саудовскую Аравию. Результатом этой работы стало получение еще 17 российскими предприятиями права экспорта в королевство", — добавляет служба.

В список одобренных компаний вошли еще три предприятия по производству готовой мясной продукции, 10 предприятий по производству рыбы и морепродуктов, два — по производству молочной продукции и два — по производству пчеловодческой продукции.

Российское ведомство отмечает, что теперь право экспорта в Саудовскую Аравию имеют 40 российских компаний: 11 — по производству рыбы и морепродуктов, 10 — по производству мяса птицы, пять — по производству баранины, четыре — по выпуску пчеловодческой продукции, а также три компании, выпускающие готовую мясную продукцию, три — пищевое яйцо, три — молочную продукцию и одно — говядину.