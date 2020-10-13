МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Большая часть московских компаний рискует попасть под штрафы властей или оказаться закрытыми. Как пишет газета "Ведомости" большинство работодателей не может выполнить указ мэра Сергея Собянина, который обязывает бизнес предоставлять персональные данные сотрудников на "удаленке".

Напомним, что власти Москвы обязали с 5 октября компании города отправить часть сотрудников на удаленку. С 12 октября стало обязательным внесение данных этих сотрудников в специальный сервис на сайте столицы.

Накануне бизнесмены жаловались на то, что сервис "упал" из-за наплыва пользователей.

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей Дмитрий Порочкин в себесе с изданием назвал новую проблему работодателей столицы.

"К сожалению, далеко не у всех компаний, особенно у ИП и микробизнеса, есть электронная цифровая подпись, а чтобы отправить сведения, она нужна. Официальной информации от правительства Москвы по поводу того, что делать в случае отсутствия ЭЦП, еще нет. Речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий", — отметил собеседник издания.

По его словам, 80% работодателей грозят штрафы или даже приостановка деятельности из-за невозможности выполнить указ города.

Бизнесмены не заводили на сайте электронную подпись, так как для ведения бизнеса она не была нужна.

По примерным оценкам, около 330 тысяч малых и средних предприятий и 220 тысяч индивидуальных предпринимателей Москвы могут столкнуться с этими проблемами: у многих представителей бизнеса просто физически нет возможности выполнить указ.

Мэр обязал перевести на "удаленку" не меньше 30% сотрудников. При этом 4 из 10 работодателей не могут отправить свой персонал по домам. Речь идет о клиниках, заведениях общепита, магазинах, салонах красоты и производственных предприятиях.