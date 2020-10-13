МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пленум Верховного суда РФ предлагает считать нетяжкие преступления против собственности, а также в сфере экономической деятельности уголовным проступком — их будут наказывать штрафом или обязательными работами, но у человека не будет судимости, сообщили РИА Новости в суде.

Постановление о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму пленум принял во вторник.

Глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на заседании пленума объяснил необходимость такого закона гуманизацией правосудия — институт уголовного проступка предлагается распространить на составы преступлений небольшой тяжести, не наказуемые лишением свободы, если они совершены впервые.

"Единственным отличием уголовных наказаний за эти преступления от административных наказаний является судимость, в связи с которой на осужденных возлагаются порядка 80 установленных законом запретов и ограничений, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. Наличие судимости препятствует социализации граждан, трудоустройству, получению финансовых услуг. В этой связи уголовная ответственность за преступления, не наказуемые лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам справедливости и гуманизма", — заявил Лебедев.

В понятие уголовного проступка предлагается включить преступления небольшой тяжести против собственности, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия. Реализация предлагаемых изменений будет способствовать социализации граждан, впервые совершивших преступления этой категории, особенно в молодом возрасте, и препятствовать их вовлечению в криминальную среду, считает Лебедев.

Предлагается также отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности, совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп.

"Применение института уголовного проступка к этим деяниям окажет позитивное влияние на деловой климат в РФ, создаст новые условия для сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности", — добавил Лебедев.

Согласно законопроекту, институт уголовного проступка будет дополнительно распространен на 112 видов преступлений, за которые в 2019 году были осуждены 68,1 тысячи лиц, более половины из них совершили преступление впервые.

При этом в Уголовном кодексе по-прежнему останутся преступления с высокой общественной опасностью – например, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, преступления против военной службы и связанные с причинением легкого вреда здоровью.

"В соответствии с проектом гражданин признается совершившим уголовный проступок впервые при отсутствии у него неснятых и непогашенных судимостей и при условии, что он в течение года не освобождался от уголовной ответственности в связи с совершением уголовного проступка. Предусматривается обязанность лица, совершившего отдельные категории уголовных проступков, возместить причиненный ущерб, при неисполнении которой лицо привлекается к уголовной ответственности в общем порядке", — пояснил Лебедев.

Согласно законопроекту, за уголовный проступок будут назначаться штрафы, общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы.