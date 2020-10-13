АФИНЫ, 13 окт — ПРАЙМ. Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года", — заявил Кусиос журналистам.

Правительство после завершения расследования комиссией, назначенной генеральным прокурором, и опубликования выводов рассмотрит политику стимулов для привлечения иностранных инвестиций, сообщил он.

На вопрос, идет ли речь об окончательной отмене программы, Кусиос ответил: "Да. Отменена существующая инвестиционная программа".

При этом отвечая на вопрос, будет ли создана новая инвестиционная программа в будущем, представитель правительства сказал, что это будет обсуждаться после завершения работы комиссии по расследованию, пока единственное решение принято только по действующей программе. Он не стал отвечать на вопрос о публикации катарского телеканала "Аль-Джазира".

"Я не хотел бы делать никаких других заявлений в настоящее время", — сказал он.

Решение принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала "Аль-Джазира" о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства. В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший "инвестору" с криминальным прошлым полную поддержку "на любом уровне", и депутат парламента Христакис Дзиованнис, известный на Кипре как Джовани, который является одним из крупнейших застройщиков страны.

Это вторая публикация катарского телеканала.

"Аль-Джазира" 23 августа на основании попавших в ее распоряжение секретных документов Кипра опубликовала "сатирическое расследование", озаглавленное Cyprus Papers — "Кипрские бумаги", в котором утверждала, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, который позволит путешествовать по всему Евросоюзу без виз, а среди "покупателей" кипрских "золотых паспортов" есть преступники и сомнительные личности. Глава МВД Никос Нурис назвал публикацию пропагандистской атакой на Кипр.

Вместе с тем Счетная палата Кипра объявила о проведении аудита предоставления кипрского гражданства в рамках КИП.

Президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования ряда случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе.

Совет министров Кипра на заседании 7 октября решил начать процесс лишения гражданства семи человек, которые скрывали существенные факты и давали ложные данные при подаче заявления о предоставлении гражданства, и провести расследование в отношении 12 человек.