МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с дефицитом в 1,778 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства.

В сентябре дефицит бюджета составил 209,4 миллиарда рублей. При этом Минфин скорректировал оценку дефицита бюджета за август: он составил 173,3 миллиарда рублей вместо ранее озвученных 296,5 миллиарда.

Объем поступивших доходов за девять месяцев достиг 13,216 триллиона рублей, что составляет 64,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 3,854 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 9,362 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 14,994 триллиона рублей, или 76,2% к общему утвержденному годовому объему и 63,2% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за девять месяцев 7,858 триллиона рублей, или 59,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; Федеральная таможенная служба — 3,217 триллиона рублей, или 58,7% к прогнозным показателям на текущий год. Наибольший прирост доходов отмечается от других органов — они перечислили в казну 2,141 триллиона рублей, или 109,8% к годовому прогнозу.