МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Снижение трат россиян на неделе с 5 по 11 октября ускорилось — расходы на товары и услуги сократились на 4,8% в годовом выражении против падения на 0,7% неделей ранее, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".

"С 5 по 11 октября падение потребительских расходов существенно ускорилось. Изменение составило ‒4,8% к 2019 году…. Сокращение трат может быть отчасти связано с введением в некоторых регионах дополнительных мер по борьбе с COVID-19", — отмечают аналитики.

Так, расходы на непродовольственные товары упали впервые с начала июня, то есть со времен жестких ограничений — на прошедшей неделе падение составило 1,8%. Продолжает сокращаться спрос на услуги: траты россиян на них с 5 по 11 октября снизились на 17,8% в годовом выражении против 14,2% неделей ранее. При этом россияне по-прежнему тратят на продукты больше, чем год назад, хотя темпы роста на прошлой неделе сократились — до 2% с 4,4% неделей ранее.

Кроме того, продолжил снижаться индекс потребительской активности — он уменьшился с 75,9 до 73,9 пункта, что свидетельствует о дальнейшем сокращении разнообразия в потреблении в ответ на риски, связанные с COVID-19, указывают аналитики.

Они отмечают, что потребители продолжают избегать многолюдных мест: снижение расходов в ресторанах на прошедшей неделе ускорилось до 25,9% год к году с 21,7% неделей ранее. Траты на одежду и обувь падают на 12,1%, что тоже стало самым слабым результатом с начала лета.