МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит в 2020 году из резервного фонда 941,4 миллиарда рублей для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 941 419 718,4 тыс рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на обязательное пенсионное страхование, имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством РФ", — говорится в документе.

Минфину также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.