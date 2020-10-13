Власти высказались об идее сделать маткапитал бессрочным
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство не поддержало законопроект о продлении программы материнского капитала бессрочно, следует из отзыва кабмина, опубликованного в базе данных Госдумы.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что депутаты от СР внесут в Госдуму законопроект о бессрочном продлении материнского капитала и его индексации. Позже во вторник законопроект появился в базе данных нижней палаты парламента.
"Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона. В связи с этим следует учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми принимаемый нормативный правовой акт, предусматривающий̆ увеличение или введение новых видов расходных обязательств, должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств. Законопроект таких норм не содержит. С учетом изложенного правительство не поддерживает представленный законопроект", — говорится в отзыве правительства.
https://1prime.ru/state_regulation/20201013/832154992.html