МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство не поддержало законопроект о продлении программы материнского капитала бессрочно, следует из отзыва кабмина, опубликованного в базе данных Госдумы. Минфин высказался о введении в России налога на бездетность

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что депутаты от СР внесут в Госдуму законопроект о бессрочном продлении материнского капитала и его индексации. Позже во вторник законопроект появился в базе данных нижней палаты парламента.

"Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона. В связи с этим следует учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми принимаемый нормативный правовой акт, предусматривающий̆ увеличение или введение новых видов расходных обязательств, должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств. Законопроект таких норм не содержит. С учетом изложенного правительство не поддерживает представленный законопроект", — говорится в отзыве правительства.