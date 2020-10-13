МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Новые санкции против РФ имеют все меньше эффекта по ряду причин, заявил партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин.

"Возможные новые санкционные ограничения на Россию будут иметь все более ограниченный эффект, и те, кто принимают решения о санкциях, хорошо понимают это и учитывают несколько аспектов в связи с этим", — сказал эксперт в ходе онлайн-встречи "Диалог с управляющими активами".

"Те игроки, кто опасается санкций, за несколько лет уже подстраховались и приняли ряд решений, чтобы обезопасить себя – вышли из потенциально опасных рублевых инструментов и проектов, подправили юридические вопросы своей деятельности. Соответственно остались те, кто не боится", — пояснил Теплухин.

"Что касается торговых санкций США, то они изначально были неэффективны из-за малого товарооборота между нашими странами, чего не скажешь, например, о Венесуэле", — продолжил он.

Наконец, самое главное то, что иностранные инвестиции за 30 лет так и не стали весомым фактором экономического развития России, — они так и остались маржинальным фактором, добавил Теплухин.

"Поэтому экономика России довольно устойчива в этом смысле. Санкции неприятны, но не смертельны", — резюмировал он.