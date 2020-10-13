13 октября — Dow Jones. В сентябре доверие владельцев малого бизнеса в США продолжало укрепляться и приблизилось к предкризисному уровню. На это указывают опубликованные во вторник данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).

Индекс оптимизма малого бизнеса США по версии NFIB в сентябре составил 104,00, что на 3,8 пункта выше августовского значения 100,2 и выше среднего показателя за 46 лет. Опрошенные Dow Jones экономисты ожидали, что в сентябре индекс составит 101,3.

Ежемесячный отчет NFIB отражает мнения малых компаний в США, на которые приходится почти половина рабочих мест в частном секторе страны. Экономисты рассматривают данные федерации как индикаторы внутреннего спроса и экстраполируют тенденции найма и зарплат на экономику в целом.

В апреле индикатор упал до 7-летнего минимума на фоне пандемии коронавируса, но затем компенсировал почти все утраченные позиции. В феврале, то есть перед началом пандемии, индекс составлял 104,5.

Девять из десяти компонентов индекса в сентябре выросли по сравнению с августом, а один – индикатор ожиданий относительно смягчения условий кредитования – упал.

Индикатор тенденций прибыли за последние три месяца улучшился на 13 пунктов, до чистых —12%.

Среди компаний, сообщивших о снижении прибылей, более половины назвали причиной этого падение продаж, тогда как один владелец из 10 ссылался на снижение цен.

Индикатор ожиданий относительно улучшения условий для ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев вырос на 8 пунктов, до чистых 32%. Ожидания относительно продаж на следующие три месяца выросли на 5 пунктов, до чистых 8%.

Индикатор намерений относительно создания рабочих мест вырос на 2 пункта, до 23%, и показатель вакансий вырос на 3 пункта, до 36%. "В марте-апреле число рабочих мест сократилось на 22 млн, и половина из них восстановлена на данный момент, однако темпы восстановления, по всей видимости, замедляются. Меры регулирования сильно повлияют на темпы создания новых рабочих мест, как и оценка потребителями безопасности нахождения в общественных местах", — говорится в отчете.

Индикатор намерений относительно капиталовложений вырос на 2 пункта, до 28%, тогда как доля компаний, считающих текущие условия благоприятными для расширения бизнеса, выросла на один процентный пункт, до 13%.

Чистая доля владельцев компаний, сообщивших о недостатке товарно-материальных запасов, увеличилась на два пункта, до 5%, тогда как индикатор планов относительно расширения товарно-материальных запасов вырос на 5 пунктов, до 11%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2004 года. "Товарно-материальные запасы скудны и должны быть восполнены, чтобы оказать поддержку даже умеренному росту экономики", — говорится в отчете.

Поиск квалифицированных кадров стал основной проблемой для 21% респондентов, тогда как для 16% компаний это были налоги, а для 13% — меры государственного регулирования.

Индекс неопределенности вырос на 2 пункта, до 92, тогда как в апреле он составил 75. Источниками неопределенности являются пандемия и грядущие президентские выборы в США.

"Политическая ситуация достаточно сложная, она усугубляет неопределенность. Выборы состоятся через несколько недель, и избирателям необходимо выбирать между весьма разными командами. И это в совокупности с смертельно опасным вирусом… Однако эти проблемы будут решены, и малый бизнес останется одним из драйверов экономики", — говорится в отчете.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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