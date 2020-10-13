МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Доходы бюджетов российских регионов начали восстанавливаться после спада на фоне коронавируса, говорится в сообщении Минфина.

"Сокращение региональных доходов во втором полугодии этого года начало замедляться относительно первого полугодия. Текущее исполнение бюджетов субъектов говорит об их постепенной стабилизации — большинство перешло к восстановлению", — говорится в сообщении министерства.

За девять месяцев доходы регионов увеличились, по предварительным данным, на 5% относительно аналогичного периода 2019 года. "Замедлили снижение налоговые и неналоговые доходы. На 1 октября они сократились на 5% и составили 7,5 трлн рублей. Но еще на начало июня падение было зафиксировано на уровне 9%, а месяцем позже – 7%", — отмечает Минфин.

Наибольшее снижение региональных доходов наблюдается по налогу на прибыль и в основном касается субъектов РФ с высокой долей сырьевого сектора. За девять месяцев регионы потеряли 15% доходов относительно аналогичного периода прошлого года. "Тем не менее, темп снижения начал замедляться с июля-августа, когда доход от налога снижался на 18%. Сумма налога на прибыль за 9 месяцев — 2,2 трлн рублей", — указывает Минфин.

Одновременно увеличились безвозмездные поступления в пользу регионов, в том числе из федерального бюджета. За девять месяцев сумма составила 2,4 триллиона рублей, что на 57% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти РФ своевременно приняли решения о выделении регионам 300 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов, а также о реструктуризации бюджетных кредитов, — эти меры очень помогли субъектам в условиях пандемии.