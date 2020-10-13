МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Решение Кипра отменить действовавшую в стране на протяжении долгих лет программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции говорит о том, что распространенная во многих странах практика предоставления так называемых "золотых паспортов" в обмен на инвестиции подходит к концу, заявил РИА Новости управляющий партнер группы компаний KRK Group Даниил Кириков.

"Время "налоговых островков" подходит к концу. Государства, славившиеся серыми схемами раздачи паспортов и закрывавшие глаза на номинальные компании без операционной деятельности, стараются обелить свою репутацию", — сказал Кириков, комментирую решение властей Кипра.

О предложении совета Кипра отменить инвестиционную программу во вторник сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос. По его словам, данное решение связано с долговременными недостатками, а также многочисленными злоупотреблениями со стороны участников программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года

"Инвестиционные паспорта теряют вес из-за того, что регуляторы, которые проводят аудиты подобных зон, становятся всё жёстче. Связано это с тем, что средства инвестора считаются неквалифицированными, могут иметь сомнительное происхождение и оцениваются как потенциально высокорисковые", – пояснил Кириков. По мнению эксперта, Кипр, идя на такой шаг, дает понять, что " хочет быть европейской страной, а не налоговой и офшорной помойкой".

Решение кипрских властей было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала "Аль-Джазира" о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства. В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший инвестору с криминальным прошлым полную поддержку "на любом уровне", и депутат парламента Христакис Дзиованнис, известный на Кипре как Джовани, который является одним из крупнейших застройщиков страны.