МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в сентябре выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,2%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В августе потребительские цены в стране выросли на 0,4% в месячном выражении и на 1,3% — в годовом.