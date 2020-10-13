МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Налог на бездетных сейчас выглядит весьма странной идеей, прежде всего потому, что многие россияне откладывают рождение ребенка именно из-за нехватки доходов. Роста рождаемости эта мера не вызовет, зато негатив в обществе – весьма вероятно, считают эксперты.

Семья в парке "Останкино" в Москве

Минфин высказался о введении в России налога на бездетность

В "Совете матерей" предложили ввести в России налог на бездетность. Необходимость этого председатель организации Татьяна Буцкая объяснила "огромной демографической ямой", которая сложилась в стране. Гипотетически платеж может составлять 500 рублей в месяц, а взиматься он будет и с мужчин, и с женщин репродуктивного возраста.  

Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что "налог на бездетность" – это мера, носящая в большей степени фискальный характер, но, не слишком удачная. Во-первых, введение подобных налогов сопровождается дополнительной нагрузкой на государство по их администрированию. Во-вторых, существенной пользы для казны это не принесет.  

В недавнем исследовании аналитического центра НАФИ было выявлено, что 48% респондентов в возрасте от 18 до 45 лет не намерены заводить детей. В качестве основной причины такого решения было названо неустойчивое материальное положение – нехватка денег на то, чтобы содержать ребенка и дать ему образование, приводит статистику заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова. 

"Очевидно, что целью является формирование дополнительной мотивации молодых людей к рождению детей и, как следствие, улучшение демографической ситуации. "Рожай и не будешь платить" — это стимуляция "от обратного": дети есть — помогаем, детей нет – наказываем", — считает психолог Дмитрий Синарёв.

Впрочем, ежемесячная фиксированная плата в 500 рублей, которую гипотетически предлагается взимать с населения репродуктивного возраста, не окажет воздействия на людей, которые вообще не хотят иметь детей. К тому, же затраты на воспитание с момента рождения до 18 лет несоизмеримо выше, считает главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов.

ДЕЛО В ДЕФИЦИТЕ БЮДЖЕТА

Скорее всего, инициатива введения связана с намерением пополнить доходы бюджета, предполагают эксперты. При этом не исключают, что размер налога будет не фиксированным, то есть 500 рублей с каждого, а рассчитываться так же, как и в советские годы – от размера доходов. Напомним, с 1941 года налог на бездетных являлся дополнительным сбором к НДФЛ. Ставка по данному сбору равнялась 6%. Отчислять его должны были не имеющие детей мужчины в возрасте 20–60 лет и женщины в возрасте 20–45 лет. 

"С точки зрения социальной справедливости, введение прогрессивной шкалы было бы более разумным. Если установить фиксированный платеж, бедное население почувствует финансовое давление гораздо существеннее. Правильнее наоборот — богатые платят больше, бедные —  меньше", — рассуждает Девятов. 

По его словам, такой налог может выполнять фискальную функцию — поможет собирать дополнительные деньги в бюджет, что актуально в текущей экономической обстановке. 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Однако с фискальной точки зрения больших преимуществ в нем нет, а вот проблемы вполне возможны. 

"Администрирование такого налога будет сопровождаться издержками, поскольку всегда найдутся те, кто захочет провести дополнительное медицинское обследование, доказав невозможность иметь детей по состоянию здоровья, и таким образом снять обязательства по уплате", объясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

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Кроме того, многие люди не узаконивают свои отношения. В этом случае, маму детей можно будет освободить от уплаты налога, а вот с папой, который не оформлял официально отцовство, но воспитывает детей, будут проблемы. Придется решать и такие вопросы, добавляет Девятов. 

Впрочем, шанс на воплощение в жизнь этой идеи все-таки есть. В этом году мы стали свидетелями быстрого принятия целого ряда налоговых мер, направленных на повышение налоговой нагрузки на бизнес и разные группы населения, напоминает Кононова. "Это и резкое повышение акцизов на табачные изделия, и введение НДФЛ на доходы по банковским вкладам, и повышение НДПИ. Все это – примеры решений, которые ранее не обсуждались публично, и для большинства налогоплательщиков стали сюрпризом", — добавляет она. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

С другой стороны, сложная ситуация в экономике негативно влияет на эмоциональную составляющую в обществе, и усугублять это не стоит, считают эксперты. 

"Введение дополнительного налога лишь усилит нервозность и увеличит психологическую нагрузку как на молодых людей, так и на тех наших сограждан, которые, например, по причине состояния здоровья не могут иметь детей. Последние могут лишь сильнее почувствовать свою неполноценность", — добавляет Синарёв.

К тому же, появление у пары ребёнка — это свидетельство их готовности взять на себя ответственность не только за новую жизнь, но и за воспитание человека. По словам эксперта, только готовность к этому шагу может и должна являться определяющим фактором в вопросе рождения детей. 

"Экономические основания, безусловно, важны. Но сами по себе деньги ещё никого не воспитали, не вырастили и не сделали счастливым и полноценным человеком, — заключил психолог. 