ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту экономики КНР до 1,9% в 2020 году и 8,2% в 2021 году, говорится в прогнозе фонда.

По сравнению с июньским прогнозом рост на 2020 год планируется на 0,9 процентного пункта выше, в 2021 году — без изменений.

МВФ отмечает восстановление роста ВВП в КНР как один из ведущих факторов общего пересмотра прогноза по мировому ВВП в лучшую сторону — до спада в 4,4% в 2020 году и роста на 5,2% в 2021 году.

Китай остается единственной из крупнейших экономик, которая, по мнению МВФ, покажет рост в 2020 году.