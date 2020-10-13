ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает спада на 4,4% в 2020 году и восстановительного роста в 5,2% в 2021 году на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе фонда.

В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021 году.

"Мы прогнозируем несколько менее жестокую, но по-прежнему глубокую рецессию в 2020 году по сравнению с июньским прогнозом. Этот пересмотр основан на результатах ВВП второго квартала в крупных развитых странах, которые не настолько негативны, как мы раньше прогнозировали", — заявила директор МВФ по исследованиям Гита Гопинат.

Она отметила, что Китай вернулся к росту, который превысил ожидания. В третьем квартале доступные данные также показывают более скорое восстановление экономики, констатировала Гопинат.

По ее словам, беспрецедентные бюджетные, монетарные и регуляторные меры помогли предотвратить финансовую катастрофу наподобие кризиса 2008-2009 годов.

"Хотя глобальная экономика возвращается к росту, подъем будет, скоре всего, долгим, неровным и неопределенным", — сказала Гопинат. Она отметила, в частности, ухудшение прогноза по ряду развивающихся рынков и стран, где растет уровень заболеваемости коронавирусом. Специалист фонда также констатировала, что ущерб для большинства стран будет долговременным, что подчеркивает необходимость структурных экономических изменений.

Фонд также улучшил прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.

Он прогнозирует спад ВВП еврозоны на 8,3% в 2020 году, что на 1,9 процентного пункта лучше, чем прогнозировалось в июне.

При этом заместительный рост в 2021 году ожидается на уровне 5,2% вместо прежнего прогноза роста на 6%.

В частности, предполагается, что ВВП Германии упадет в 2020 году на 6%, Франции — на 9,8%, Италии — на 10,6%, Испании — на 12,8%. Для сравнения, по всем развитым экономикам прогнозируется спад на 5,8% в текущем году, в США — спад на 4,3%. При этом фонд ожидает, что восстановительный рост экономики США в 2021 году будет не таким высоким — 3,1% вместо прогнозировавшихся ранее 4,5%.