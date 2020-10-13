МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития до 1 марта проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства граждан, при необходимости усовершенствовать ее, сообщается на сайте президента.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.

"Министерству экономического развития Российской Федерации провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую очередь, в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование", — говорится в сообщении.

Доклад поручено представить до 1 марта 2021 года, далее – ежегодно.