МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития до 1 марта проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства граждан, при необходимости усовершенствовать ее, сообщается на сайте президента.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.
"Министерству экономического развития Российской Федерации провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую очередь, в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование", — говорится в сообщении.
Доклад поручено представить до 1 марта 2021 года, далее – ежегодно.
https://1prime.ru/state_regulation/20201013/832156597.html