МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Внешний долг РФ за 9 месяцев текущего года сократился на 30,3 миллиарда долларов, или на 6,2%, и составил 461,2 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2020 года составил 461,2 миллиарда долларов. С начала года размер внешней задолженности страны сократился на 30,3 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, снижение произошло главным образом за счет уменьшения задолженности органов государственного управления и прочих секторов преимущественно вследствие валютной переоценки.