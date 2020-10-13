13 октября — Dow Jones. Ретейлеры США стремятся к тому, чтобы предпраздничные покупки развернулись в полную силу уже в октябре, поскольку боятся слабого и непредсказуемого завершения сезона.

Пандемия коронавируса перевернула индустрию розничной торговли, заставив ряд магазинов закрыться на месяцы, увеличив число банкротств, сместив акценты на онлайн-шопинг и изменив состав потребительской корзины. Наряду с приближающимися выборами все эти факторы полностью меняют характер традиционно важнейшего сезона продаж.

Walmart Inc., Target Corp. и Amazon.com Inc., а также более мелкие специализированные ретейлеры на этой неделе начинают запускать предпраздничные онлайн-акции, хотя обычно это происходит лишь в ноябре. Ретейлеры стремятся уменьшить толпы в своих магазинах, смягчить обещающую быть исключительной нагрузку на логистику в онлайн-торговле и продать товары пораньше, чтобы застраховаться от политической и экономической неопределенности, считают отраслевые наблюдатели.

Перетряска календаря предпраздничного сезона покупок началась еще этим летом, когда Walmart и Target предупредили, что закроют свою магазины в День благодарения, чтобы избежать скученности, в то время как Amazon.com перенесла свое ежегодное мероприятие распродаж Prime из-за логистической напряженности в связи с пандемией. Недавно гигант розничной торговли переназначил это июльское мероприятие по онлайн-продажам на текущую неделю.

Ретейлеры спешно импортируют товары, чтобы пополнить предпраздничные запасы. В августе порты США обработали около 2,1 млн эквивалентов грузовых контейнеров, что на 8% больше, чем годом ранее, согласно данным Национальной федерации розничной торговли (NRF) – членской организации, лоббирующей интересы розничной индустрии. Это наиболее высокое количество импортированных контейнеров в месяц с тех пор, как NRF начала отслеживать динамику импорта в 2002 году, сообщила отраслевая группа.

Но даже если ретейлеры смогут убедить потребителей приступить к покупкам пораньше, отрасль все равно ждет более слабый и менее предсказуемый сезон, чем бывает обычно. NRF впервые за несколько десятков лет перенесла публикацию своего предпраздничного прогноза, сославшись на недостаток явных экономических индикаторов и другие переменные, включая президентские выборы и возможность новой вспышки пандемии коронавируса.

PricewaterhouseCoopers LLP в этом году не опубликовала прогноз предпраздничных продаж. Опрос, проведенный этой консалтинговой фирмой, показал, что 40% покупателей в этом году планируют потратить меньше денег, чем в прошлом. Deloitte сделала два прогноза и ожидает, что продажи вырастут на 0%-1% в худшем случае и на 2,5%-3,5% в лучшем – в зависимости от силы экономики и потребительского оптимизма.

Политика – одна из причин спешки в этом году, говорят менеджеры отрасли, поскольку напряженность и неопределенность вокруг выборов могут негативно повлиять на расходы.

Некоторые бизнесы также готовятся к социальным беспорядкам после выборов, заявил Том Буйокки, гендиректор ServiceChannel, технологической компании, помогающей спортзалам, ретейлерам и другим бизнесам учитывать и управлять задачами по техобслуживанию и уборке.

Проведение распродажи Prime в октябре имеет свои преимущества и недостатки, считают руководители отрасли. Покупательская активность, вероятно, вырастет, однако прямым конкурентам компании, как и некоторым другим торговцам, придется также предлагать своим клиентам акции или скидки в этот период времени.

После того, как Amazon начала информировать поставщиков, в т. ч. производителей игрушек и развлекательные компании, о новой дате мероприятия Prime, некоторые поспешили обсудить с конкурентами Amazon свои планы в отношении ценообразования, сообщил информированный источник. Конкуренты Amazon были вынуждены быстро приспосабливаться к ситуации, чтобы не остаться без товарных запасов. Кроме того, им пришлось снижать цены, что, возможно, нарушило их планы относительно праздничного сезона, указывает Джоэл Рампольдт, управляющий директор розничной торговли в AlixPartners.

Некоторые крупные физические ретейлеры пообещали более равномерно проводить онлайн-акции в течение всего сезона, чтобы покупатели не наводняли их магазины в праздники. Так, Target пообещала покупателям "цены 'черной пятницы' в течение всего ноября". Если клиент позднее найдет более низкую цену у другого ретейлера, компания будет возвращать разницу по сравнению с ценами ноября и декабря. Home Depot Inc. заявила, что цены "черной пятницы" будут действовать весь ноябрь и декабрь. Большинство ретейлеров продолжают ограничивать посещаемость магазинов по соображениям безопасности.

— Автор Sarah Nassauer, sarah.nassauer@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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