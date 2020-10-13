МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Улучшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по динамике ВВП России в 2020 году обосновано, но прогноз в то же время выглядит довольно оптимистичным, заявил РИА Новости замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

МВФ в понедельник улучшил прогноз по спаду ВВП России в текущем году до 4,1%. В июне фонд прогнозировал спад российской экономики в 2020 году на 6,6% на фоне коронавируса. В 2021 году МВФ ожидает рост ВВП РФ на 2,8% против июньского прогноза роста в 4,1%.

"Основания для пересмотра прогноза в более оптимистичном ключе у МВФ есть: в первую очередь, это данные, которые вышли за первые восемь месяцев года. Годовое падение в 6,6% вряд ли возможно даже при самых плохих предпосылках на последние месяцы года. Вместе с тем, учитывая неопределенные еще последствия второй волны коронавируса, прогноз в 4,1% представляется несколько оптимистичным", — считает Куликов.

Он напомнил, что экономическая активность за первые восемь месяцев этого года по оперативным отраслевым данным была слабее прошлогодней на 5-5,5%, но в эту цифру включен первый докризисный квартал. "Чтобы выйти на прогнозируемые МВФ минус 4,1% за этот год в целом, нужно ожидать от последнего квартала этого года отклонение активности в минус 1% от прошлого года, что теоретически возможно, но, как мне кажется, только при очень слабых мерах ограничения и самоограничения", — рассуждает собеседник агентства.

"В августе данное отклонение все еще составляло примерно минус 5%, сентябрьские предварительные данные существенно позитивнее, но еще не включают в себя реакцию на вторую вспышку пандемии. В нашем базовом сценарии в 2020 году сокращение годового ВВП составит минус 4,5-5% год к году, при этом в 2021 году восстановительный рост превысит 3%", — прогнозирует экономист.

"Основные последствия пандемии для экономической активности уложатся в 2020-2022 годы, если в 2021 году вакцинация и естественное приобретение иммунитета достигнут масштабов, прогнозируемых сейчас разработчиками вакцин", — заключил Куликов.