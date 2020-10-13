МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Омске, соответствующий проект постановления правительства внесен в кабмин, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

Как отмечается в сообщении, регион подал заявку на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа в начале июля.

"В соответствии с проектом постановления создание новой ОЭЗ планируется на территории городского округа Омска в существующей промышленной зоне. Основной специализацией новой ОЭЗ станет нефтехимическая промышленность. На территории ОЭЗ планируется размещение производства графитированных электродов, нового завода по производству бисфенола А, а также производства металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса", — отмечают в министерстве.

По словам заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, слова которого приводит пресс-служба, четыре компании-потенциальных резидента ОЭЗ подтвердили свои намерения инвестировать в проекты более 25 миллиардов рублей и создать не менее 700 рабочих мест.

В Минэкономразвития напомнили, что в настоящий момент в России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 миллиардов рублей. Компаниями-резидентами ОЭЗ создано более 40 тысяч новых рабочих мест.