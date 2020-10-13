ЦЮРИХ, 13 окт — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing.

Согласно постановлению ВТО, опубликованному во вторник, "уровень контрмер", соизмеримый со степенью и характером неблагоприятных последствий, которые, как было установлено, существуют, составляет 3 993 212 564 долларов США в год".

В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдают решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.

Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.