МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Предприятия ассоциации "Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой" загружены работой только на 10-30% в связи с отсутствием экспорта в РФ, 150 тысяч специалистов отрасли — безработные, заявил во вторник председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Виктор Медведчук.

Ранее в октябре во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве, Медведчук попросил рассмотреть возможность частичной отмены российских ответных мер в отношении украинских предприятий промышленного производства.

"Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой" – это 240 предприятий, загружены на 10‒30% из-за отсутствия экспорта в РФ. Без средств к существованию остались более 150 тысяч специалистов и их семьи", — заявил Медведчук в своем микроблоге в Twitter.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.