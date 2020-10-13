ЛОНДОН, 13 окт — ПРАЙМ. Банк Англии пока не готов принимать решения о снижении процентной ставки ниже нуля; решение будет сформировано после получения данных от банков, заявил глава регулятора Эндрю Бейли.

По его словам, в настоящее время регулятор не имеет достаточных данных по этому вопросу. В понедельник Банк Англии запросил британские кредитные организации об их готовности к отрицательным ставкам. Ответы регулятор должен получить до 12 ноября.

"Только когда получим ответы на эти вопросы, мы будем в состоянии сказать, будем ли мы использовать этот инструмент", — сказал Бейли, выступая на заседании комитета по экономике британского парламента.

Также глава Банка Англии сообщил, что не ожидает быстрого, V-образного, восстановления экономики Великобритании после кризиса, вызванного COVID-19.

"На восстановление потребуется время", — подчеркнул он, добавив, что регулятор в ноябре представит обновленный экономический прогноз.

Банк Англии в сентябре сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а также программу выкупа активов с рынка в объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов.

Ставка была снижена до рекордно низкого уровня 0,1% в марте с целью поддержки экономики в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Очередное заседание регулятора по ставке запланировано на 5 ноября.