МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Запрет фосфатов в моющих средствах в случае введения в мире не отразится на российских производителях: синтетические моющие средства с использованием фосфатов в России почти никто не выпускает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

В министерстве отметили, что российские производители, специализирующиеся на изготовлении моющих средств, в большинстве своем перешли на цеолиты и фосфонаты. "Сейчас синтетические моющие средства с использованием фосфатов в нашей стране практически никто не производит. Поэтому, по предварительным оценкам, возможный запрет никак не отразится на отрасли", — добавили в пресс-службе.

Депутат Госдумы Николай Валуев во вторник на заседании комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды отметил, что фосфаты, попадая в реки и озера, провоцируют рост водорослей и могут приводить к появлению в воде токсинов.

Он отметил, что подобная проблема уже существует на Байкале, однако предложил не ограничивать запрет на фосфаты только этой природной территорией. В свою очередь глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на заседании комитета Госдумы высказался за запрет на применение фосфатов в моющих средствах.